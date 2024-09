Nove nascite in meno di 24 ore Cicogna da record alla Gruccia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) di Maria Rosa Di Termine MONTEVARCHI Per l’ospedale del Valdarno le 24 ore a cavallo tra l’8 e il 9 settembre resteranno negli annali. Motivo? Ildi, ben, condensate in poco più di un giorno. Sette maschietti e due femminucce che si sono affacciati al mondo in un numero insolito per il trend abituale del monoblocco dell’ospedale di Santa Maria. E in particolare del reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal dottor Filippo Francalanci, che peraltro ha superato a pieni voti il test dei parti ad un ritmo davvero incalzante. Molti cadenzati, ma due in contemporanea mentre ne arrivava un terzo da gestire in emergenza.