Non possono averlo fatto davvero Luca Giurato al TG1 la gaffe durante il servizio di addio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il giornalista e conduttore tv,, è morto all’età di 84 anni, colpito da un infarto fulminante. Il decesso è avvenuto nella serata di mercoledì 11 settembre a Santa Marinella, vicino Roma, dovesi trovava in compagnia della moglie Daniela Vergara: “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate”, ha raccontato piangendo l’ex giornalista del TG2 all’agenzia Adnkronos, confermando la notizia della morte del marito.Leggi anche:, il giornalista e conduttore aveva 84 anni. Colpito da infarto fulminante Nel 1992avevala prima apparizione televisiva in ‘A tutta stampa’, rassegna stampa in onda all’interno del Tg1 notte. Poi, nel 1993, l’approdo e il grande successo a Domenica in con Mara Venier. “Se ne va un pezzo di vita, un amico a cui devo tutto. È lui che mi ha voluto per la prima volta a Domenica In.