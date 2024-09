Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma - La riduzione deidella Banca Centrale Europea avrà un impatto su, conmensili per molte. La recente decisione della Banca Centrale Europea (Bce) di ridurre idi interesse di un quarto di punto influenzerà direttamente il costo die i rendimenti suidelle. Il Codacons ha già stimato i primi, calcolando uno mensile significativo per chi ha un mutuo a tasso variabile. Vediamo più nel detle implicazioni di questo: impatto sulla rata mensile Il calo deideciso dalla Bce comporterà una riduzione delle rate deipiù diffusi in Italia, in particolare quelli a tasso variabile. Secondo i calcoli del Codacons, ilo mensile per lepotrebbe variare tra 13 e 30 euro.