Muore a 13 anni lanciandosi dal balcone | assurdo il motivo dietro il folle gesto

(Di giovedì 12 settembre 2024)a 13dalilil– La città di Perugia scossa da una immane tragedia. All'alba di mercoledì 11 settembre 2024, una ragazzina di appena 13si è tolta la vita, gettandosi daldell'abitazione dove viveva con i genitori. Per la giovane quello appena iniziato doveva essere il primo giorno di scuola in terza media. a 13dala Perugia:ililSecondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine, intorno alle 7 del mattino di ieri, i genitori della 13enne si sono alzati, ma non hanno trovato la figlia nel suo letto.