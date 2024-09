Maltempo Italia frana nel cuore della cittadina | famiglie evacuate

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2024, Gragnano, comune situato nella provincia di Napoli, è stato colpito da un violentoche ha provocato unain diverse stradezona. Le forti piogge, che si sono abbattute su gran parteCampania, hanno causato la caduta di acqua e detriti dal monte Pendolo, rendendo impraticabili le vie principali e mettendo in pericolo la sicurezza dei residenti. A seguito dell’emergenza, i carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per valutare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini. >> Forte nubifragio: strade allagate e scuole chiuse. Diversi interventi dei vigili del fuoco Le autorità hanno emesso un’ordinanza di evacuazione per venti persone, corrispondenti a cinque, residenti principalmente in via Piana e via Sanzano.