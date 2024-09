L’orrore di Fratticiola Selvatica la depressione dell’uomo sullo sfondo della tragedia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Perugia, 12 settembre 2024 – Enrico Scoccia, 69 anni, si stava curando per una forma diche lo aveva colpito da qualche anno, in concomitanza con un problema alla schiena per il quale si era operato. In quel periodo aveva smesso anche di andare a caccia al cinghiale a, frazione dove era andato a vivere da una decina di anni con la moglie Maristella Paffarini. In quel casolare dove ha ucciso moglie e figlia prima di togliersi la vita. Elisa, 39 anni, è stata raggiunta da almeno un colpo alla schiena; la madre, 66, si trovava su una brandina dove, forse, si era sdraiata per prendere un po’ di sole. Scoccia, invece, era sulle scale che portano all’abitazione. Vicino a lui uno dei fucili da caccia di sua proprietà, legalmente detenuto e per il quale aveva rinnovato. A fare la scopertastrage è stato il fidanzato di Elisa, Lorenzo.