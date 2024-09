Lo ius scholae in Comune Mozione Pd lunedì in aula Come voterà Forza Italia?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) "La maggioranza di centrosinistra inha una posizione chiara: noi vogliamo lo ius soli, ma intanto vogliamo promuovere la proposta dello iusperché potrebbe essere un passo avanti importante per l’integrazione dei migranti.presenteremo unain Consiglio comunale in questa direzione. Vogliamo far partire anche da Milano una sollecitazione al Governo sullo ius". Parole di Diana De Marchi, prima firmataria della, consigliera del Pd e presidente della commissione Pari opportunità di Palazzo Marino. L’obiettivo dei proponenti – i primi firmatari, oltre alla De Marchi, sono Elisabetta Nigris (anche lei del Pd) e Marzia Pontone (lista Sala, presidente della commissione Educazione) – potrebbe essere quello di ottenere una maggioranza che vada oltre il centrosinistra.