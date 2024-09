LIVE Ciclismo Team Relay Europei 2024 in DIRETTA | l’Italia ci prova per la medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno a tutti e benvenuti alladelmisto valido per glidinel Limburgo! Dalle 14:20 partirà lamista a squadre, conche cercherà di difendere l'argento conquistato lo scorso anno e magari a puntare a qualcosina di più, nonostante l'assenza di Filippo Ganna. Il percorso su cui si svilupperà laodierna è di 52,3 chilometri. La prima parte, in cui saranno protagonisti i terzetti maschili, sarà di 28,3 chilometri, quando ci si darà il cambio per la seconda parte di 24 chilometri in cui le donne saranno protagoniste. Anche questo è un tracciato dedicato perlopiù agli specialisti, che si daranno battaglia. Come detto, una delle sei Nazionali presenti, dovrà fare a meno di Filippo Ganna, che è rimasto a casa per uno stato di stanchezza generale.