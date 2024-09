L' errore madornale | l' ex Boban durissimo su Ibrahimovic e Fonseca Milan disastro annunciato?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Secondo molti, Zvonimirha rimesso il posto da dirigente del(con tanto di causa ancora in corso contro il Fondo Elliott) a causa della sua schiettezza. Eccessiva, in certi casi. Ora, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il celebre Zorro colpisce duro la nuova dirigenza rossonera. "Purtroppo siamo ancora in tribunale, ma certo che possiamo parlare dei rossoneri. Per me ilè sempre il", premette il croato, che con il Diavolo ha vinto tutto durante la presidenza Berlusconi, con Fabio Capello in panchina, per poi risultare decisivo nello scudetto di Zaccheroni nel 1999.    Si parte da Zlatan, che proprioin coppia con Paolo Maldini convinse a tornare in rossonero nel gennaio del 2020, con una squadra in pieno caos e Stefano Pioli appena all'inizio del suo ciclo.