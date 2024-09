L’altra bufala di Kamala Harris con gli orecchini-auricolari rilanciata anche da Sputnik

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 12 settembre 2024)di Tiffany, che la vicepresidenteha indossatoin altre occasioni pubbliche, sono diventati oggetto dell’ennesima fake news pro Donald Trump che, sui social network, si è diffusa all’indomani del dibattito presidenziale del 10 settembre scorso. Account sovranisti (caratterizzati dal nickname MAGA, acronimo di Make America Great Again) emedia di stato russi hanno indicato queglicomeprodotti da un’azienda tedesca, i NOVA H1 Audio Earrings, in grado di diffondere il suono partendo da un accessorio applicato sul lobo dell’orecchio. Questo per fare in modo da garantire discrezione e non visibilità al pubblico:che dovrebbero sembrareper non dare l’impressione al pubblico che chi li indossa possa essere “teleguidato”.