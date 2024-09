La manicure goth di Taylor Swift agli MTV Video Music Awards

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un po’, un po’ anticipo di Halloween., la più premiata ai, ha optato per unache è un anticipo della spooky season. E coordinata perfettamente al suo completo Dior a quadri giallo e nero con bustier, sopragonna, guanti in pelle con cinturini e choker al collo. GUARDA LE FOTO Capelli e make-up: i segreti beauty diconai VMA’s Abbandonati per una volta i panni romantici, la cantante di August sembra uscita dalla Nevermore Academy di Mercoledì Addams, anche per quanto riguarda il beauty look: le unghie sono nere, lucide e squadrate, con dettargentati a tema celeste, con fasi lunari disegnate sulle lamine.