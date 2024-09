La carica della Civitanovese | In campo senza paura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) La vittoria del riscatto di fronte al pubblico delle grandi occasioni. Dopo la sconfitta di domenica scorsa a L’Aquila, l’augurio in casaè di ottenere i primi tre punti tra le mura amiche, consapevoliforza dell’Atletico Ascoli, che conosce meglio la categoria avendo chiuso la scorsa stagione al sesto posto. Ieri c’erano tanti tifosi in segreteria per sottoscrivere l’abbonamento, si è toccata quota 186. Il match con l’Atletico Ascoli si disputerà domenica alle 15 in un Polisportivo che il patron Mauro Profili si augura di vedere gremito, per questa ragione ha indetto la prevendita a prezzi calmierati. "Non dobbiamo averdi nessuno, ma – dice il difensore rossoblù Ismaila Diop – rispetto per tutti. Noi siamo pronti. Chiaramente, dobbiamo crescere e sappiamo che ogni domenica sarà una battaglia. Contro L’Aquila, sapevamo quello che ci aspettava.