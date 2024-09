Ken il Guerriero il film per i 40 anni dal debutto della serie anime

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dal 14 al 16 ottobre nelle sale italiane il leggendario personaggio di Tetsuo Hara e Buronson con il primo lungometraggio animato dedicato al maestroscuola di Hokuto Arriva per la prima volta sul grande schermo solo per tre giorni, il 14, 15 e 16 ottobre, Ken il– il, pietra miliare del mondodatato 1986 e atteso secondo appuntamentoStagione deglial Cinema, il progetto esclusivo di Nexo Studios distribuito in collaborazione con Yamato Video, che per l’autunno 2024 porterà nelle sale anche The Last: Naruto The Movie e Overlord – Il: Capitolo del Santo Regno. L’elenco delle sale che programmeranno la stagione sarà a breve disponibile su nexostudios.it e le prevendite saranno aperte a partire dal 18 settembre.