Istat la disoccupazione scende al 68% Occupati al 622% | in un anno sono 329mila in più

(Di giovedì 12 settembre 2024) Prosegue la serie di dati positivi sull’occupazione rilevati dall’. Nel secondo trimestre 2024, il tasso diè sceso al 6,8%, il numero degliha raggiunto il 62,2% e il Pil ha registrato una crescita sia in termini congiunturali (+0,2%) sia in termini tendenziali (+0,9%). Calderone: “Andamento positivo non più temporaneo” “I dati sull’occupazione denotano per il nostro Paese un andamento positivo che non è più temporaneo, ma è un filo conduttore di un percorso logico che ci restituisce un andamento dell’occupazione positivo, soprattutto per quello che riguarda l’aumento dei contratti stabili e la diminuzione complessiva di quelli a tempo determinato”, ha commentato il ministro del Lavoro, Marina Calderone.