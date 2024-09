Il direttore sportivo si espone | Il Napoli ha fatto il miglior acquisto del mercato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il calcioha forse modificato gli equilibri delle formazioni di Serie A, ilè convinto che ilsia statodal. La sosta per le nazionali è ormai passata, tutti i club tornano così a pensare al campionato e alle eventuali coppe europee. Ilin particolare, dopo aver raccolto 6 punti nelle prime tre giornate di Serie A, è pronto a riprendere la marcia per riscattare la passata stagione, chiusa con un fallimentare decimo posto in classifica. Il prossimo avversario sarà il Cagliari di Davide Nicola, rafforzato proprio dalcon la cessione di Gianluca Gaetano. Anche gli azzurri, però, avranno la possibilità di contare sui nuovi innesti: Scott McTominay e Billy Gilmour sono a disposizione e già da qualche giorno di stanno allenando con tutta la squadra.