Ho scritto su Instagram gelato al finocchio e mi hanno tolto l' accesso al profilo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 12 settembre 2024) “al”.non si può dire nemmeno parlando di ortaggi o almeno non posso dirlo io, attenzionato come omofobo, suppongo. Ho pubblicato sualcune foto, normalissimi primi piani, di piatti gustati al ristorante Lemelae di Gallio, altopiano di Asiago: “Riso al porro bruciato”, “Lumache alla brace”, “Pecora”, “al”. Prima mi è arrivato un messaggio esortante a modificare il post o a fare ricorso. Una comunicazione estremamente vaga dalla quale non si capiva se il problema fossero le parole “bruciato” e “brace” (troppo ustionanti?) o la parola “pecora” (troppo porno?) o la parola “” (troppo discriminante?). Io non ho modificato nulla (avrei dovuto scrivere “al Foeniculum vulgare?”) e ho fatto ricorso: per tutta risposta mil’al. Poi dicono la libertà di espressione. Sia lodato Elon Musk.