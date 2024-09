Furto di insetti bloccati in Sri Lanka | Vittime di un tranello speriamo intervenga l’ambasciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Reggio Emilia, 12 settembre 2024 – “Il dottor Ferrari non ha mai studiato le libellule in vita sua, temo sia vittima di un. Ora pagherà per riuscire a tornare libero, si è dichiarato colpevole per questo. Non sapeva che ci fosse una legge nazionale che vietasse di prendere qualsiasi tipo di insetto. Spero chelo aiuti a uscire da questo incubo, stanno rovinando una persona e una famiglia per un pugno di mosche”. Lucio Saltini è il presidente del gruppo modenese Scienze Naturali, di cui fa parte anche il dottor Luigi Ferrari, arrestato assieme al figlio in Sri, con l’accusa di tentato contrabbando di centinaia di. Saltini parla a cuore aperto dell’“assurda” vicenda che li sta travolgendo.