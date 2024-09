Como il Sinigaglia riapre le porte | Pronti ad accogliere i tifosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lo stadioè pronto a riaprire ledalla partita di domenica, quando ilgiocherà la prima partita casalinga in campionato ospitando il Bologna. “Grazie a un intenso lavoro di squadra e all’impegno di tutte le parti coinvolte, è stato possibile completare i lavori necessari per garantire un’accoglienza confortevole ai nostri“, si legge in un comunicato diffuso dal club. In particolare, sono stati aggiunti nuovi posti a sedere per aumentare la capienza e garantire una migliore fruibilità per il pubblico”.