Campi Flegrei e Ischia dalla Regione fondi per demolire gli abusi

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaCampania impegna oltre 2,3 milioni di euro per consentire ad alcuni comuni deie dell’isola didi abbattereedilizi. Lo prevede il protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Napoli, laCampania e i sindaci dei Comuni di Bacoli, Barano d’, Forio d’, Pozzuoli e Quarto firmato questa mattina a palazzo Santa Lucia, alla presenza del Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri e del presidente Vincenzo De Luca, Con questii Comuni firmatari potranno procedere in tempi rapidi alla demolizione di costruzionive per le quali il Tribunale di Napoli ha emesso sentenza di condanna e obbligo di demolizione anche per gravi situazioni di pubblica incolumità e rischio idrogeologico.