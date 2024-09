Ardea arrestato uomo per maltrattamenti su moglie e figlia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Fermato cittadino moldavo accusato di violenze in famiglia, disposta misura cautelare con braccialetto elettronico. Ad, in provincia di Roma, un cittadino moldavo è statodalla Guardia di Finanza con l’accusa diin famiglia e lesioni personali. L’intervento è avvenuto durante un controllo fiscale in un esercizio commerciale della zona, quando una donna visibilmente scossa e con una ferita al volto ha chiesto aiuto a una pattuglia della Compagnia di Pomezia. Dopo aver prestato le prime cure grazie all’intervento del 118, i militari hanno raccolto la testimonianza della donna e di alcuni testimoni, che hanno confermato le ripetute violenze domestiche. La vittima, successivamente visitata in ospedale, ha rivelato di aver subito per annifisici e psicologici da parte del marito, coinvolgendo anche la lorodi quattro anni.