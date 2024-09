A Cernobbio anche il trasporto pubblico locale | così Arriva Italia ha dichiarato le proprie strategie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Durante i lavori del Workshop Ambrosetti di, tra i tanti settori dell’economia presi in esame ha avuto spazioquello del. Un settore che dopo il Covid non ha saputo recuperare il traffico perso ed è ora in profonda crisi economica, tecnica e di prospettiva. Il termometro di questa febbre è la carenza di autisti, indotta da stipendi troppo bassi rispetto all’impegno e alla professionalità richiesti, che si traduce (ma non giustifica) in tagli alle corse e quindi in un progressivo peggioramento del servizio, che a sua volta impatta sulla vita dei cittadini che su quel servizio fanno affidamento,per rispondere alla “guerra” alle auto di molte città, Milano per prima. Proprio Milano dove, meno che altrove, si riescono a trovare nuovi guidatori per bus e tram.