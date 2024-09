Vi spiego chi ha vinto fra Trump e Harris Le pagelle di Rampini sul confronto Tv

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Federico, giornalista del Corriere esperto in questioni americane (visto anche che vive negli Usa) e opinionista di LA7, ha stilato le sue “” dopo ilTv che ha visto di fronte i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti Donalde Kamala. E lo ha fatto in modo intelligente, senza soffermarsi sugli aspetti più eclatanti e curiosi del dibattito, ma analizzando le proposte di fondo e la linea seguita dai due candidati. UNA SITUAZIONE DI STALLO “Vedo ancora una sostanziale parità“, ha affermato, che non individua un vincitore netto del, ma alcuni spunti positivi e negativi per entrambi. “Sul dibattito, mi concentrerei sulle due dichiarazioni finali molto interessanti, perché hanno dato il senso del messaggio che ciascuno voleva trasmettere. Fermo restando che la vera pagella la stabiliranno gli elettori“.