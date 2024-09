Va a funghi e cade in un canalone Turista precipita per venti metri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Brutta avventura per due coniugi milanesi che, ieri mattina, sono andati anella zona di Passo del Lupo a Sestola. Mentre camminavano nel bosco, la moglie di 72 anni èta lungo unper circa, riportando un doloroso trauma alla schiena che non le ha più consentito di rialzarsi. Erano da poco passate le 10 quando il marito ha chiamato il 118 per chiedere aiuto: ieri mattina sono arrivati così sul posto, tempestivamente, la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino con un infermiere (Stazione Monte Cimone), l’ambulanza di Sestola e l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS.