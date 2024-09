Trump | attentato è colpa dei democratici

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 4.01 "Forse ho preso una pallottola in testa per la loro retorica contro di me, per avermi additato come una minaccia alla democrazia". E' uno dei passaggi del dibattito tv, nel qualeha puntato ildito contro i democretici e contro Harris. L'ex presidente ha accusato l'amministrazione Biden-Harris di aver usato la giustizia come un'arma contro di lui e ha declinato ogni responsabilità per l'attacco al Congresso del 6 gennaio. "E' stata Pelosi, l'ex speaker che non volle chiamare la guardia nazionale".