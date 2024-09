Terzo settore giornata lascito solidale | cresce consapevolezza italiani +12% in 5 anni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos) – Continua ad aumentare la conoscenza del, chedi ben 12 punti percentuali in 5. E’ quanto emerge dall?indagine ?Valori, donazioni e lasciti solidali? realizzata da Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamentosu un campione rappresentativo didi 25+(circa 46,5 milioni, in base ai dati Istat). I risultati della ricerca sono stati presentati oggi a Roma, nell?ambito dell?evento dal titolo ?? Un ponte tra passato e futuro? organizzato dal Comitato Testamento, con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato, in occasione dellainternazionale del, che ricorrerà il prossimo 13 settembre.Un panel di esperti ha fatto il punto sullo stato della solidarietà in Italia a partire proprio da quanto emerso dall?indagine.