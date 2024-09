Sosa | Con Conte nulla è impossibile

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roberto, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. El Pampa ha parlato delle prospettive del Napoli di. Inoltre ha accostato la squadra partenopea alla Juve di Thiago Motta. Favorita per l’argentino rimane l’Inter. Di seguito le parole dell’ex attaccante azzurro al quotidiano rosa.: “L’Inter è favorita Così l’ex attaccante del Napoli: “Per il Napoli non sarà facile ma con. L’Inter è favorita, ha inserito giocatori internazionali e di qualità in un gruppo già forte di suo. Se non fanno come il Napoli dello scorso anno Però Napoli e Juventus possono avvicinarla e infastidirla. Sono a distanza, significativa ma non esagerata. Dietro, staccate, le altre. Hanno un vantaggio che ha un nome e cognome: se prendi Antonioin panchina vai sul sicuro, De Laurentiis ha fatto un colpo.