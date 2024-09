Sinner il dubbio è che dopo le critiche lo si voglia punire per forza Il Giornale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024), ilè chelelo siper(Il). Scrive Ilcon Marco Lombardo: L’impressione, a questo punto, è che la ricerca sia quella del pelo nell’uovo, solo che per trovare qualcosa l’uovo non dovrebbeessere strapazzato. La vicenda Clostebol-era finita, anzi no non lo è, e insomma la confusione regna sovrana, generata da un ente antidoping, la Wada, che dovrebbe essere garante delle regole. Riassumendo: uscita il 15 agosto la sentenza di assoluzione di Jannik dall’accusa di aver assunto un farmaco proibito nella dose di un miliardesimo di grammo, l’ente sovrano in materia aveva 21 giorni per presentare appello. Quindi il termine sarebbe stato il 6 settembre, in pieno UsOpen, ma aldilà di un «stiamo monitorando» non si è riusciti a sapere altro.