Ragazzo di 19 anni blocca i treni in stazione e manda tre agenti in ospedale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bologna, 11 settembre 2024 – Undi 19va in escandescenza allacentrale di Bologna, prima attraversa ripetutamente i binari ela circolazione dei. E’ accaduto ieri, intorno alle 18. Le pattuglie presenti nello scalo si sono precipitate al binario 8 dove ilha rischiato più volte di essere investito daiin transito. La Centrale Operativa del Compartimento Polfer ha deciso quindi dire la circolazione deisu tutto lo scalo, per evitare drammatiche conseguenze. Un tesoro nella valigia. Fermato dalla Polfer incon monete di epoca romana Gli operatori lo hanno accompagnato negli uffici del Settore Operativo del Compartimento Polfer Emilia-Romagna, per sottoporlo ai rilievi dattiloscopici.