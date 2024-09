Milano 28enne arrestato per istigazione al terrorismo | Preparate le vostre teste ad essere tagliate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ilmarocchinopera delinquere finalizzata alsi era radicalizzato dopo il 7 ottobre 2023, quando Hamas ha attaccato Israele provocando almeno 1200 morti e prendendo in ostaggio 253 persone. El Mahdi Tbitbi - questo è il suo nome - era pronto a partire per la Giordania, sebbene fosse ben integrato: arrivato nel 2011 in Italia aveva mostrato “grande gratitudine verso il Paese di accoglienza” come sottolineato nella conferenza stampa convocata in questura dopo l’arresto. Ma negli ultimi due anni l’uomo aveva avuto una “drastica inversione di tendenza”, in particolare una radicalizzazione di tipo religioso, acuita l’autunno scorso dopo l’attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre.