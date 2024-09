Marquez | I fischi a Misano? Arriva un momento in cui ti entrano da un orecchio e ti escono dall’altro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Marc, fresco di vittoria ad Aragon e a, ha rilasciato un’intervista a El Larguero dove ha parlato del mondiale di MotoGp in corso e di Pecco Bagnaia. Riuscirà Marc Márquez a vincere questo Mondiale? «Forse. Il mio discorso è sempre lo stesso. Se voglio vincere devo cambiare e soprattutto devo migliorare gli aspetti. La cosa fondamentale è non commettere errori nelle sessioni chiave. Li ho fatti in questa qualifica a, dove potevo essere in seconda o prima fila. Domenica ho avuto la fortuna di riuscire a sorpassare e recuperare il tempo perso grazie alla pioggia, ovviamente in ogni gara e in ogni fine settimana bisogna dare il massimo». Quale delle due vittorie ti è piaciuta di più? «Sono emozioni diverse. Aragon è stata una vittoria molto emozionante per il suo significato.