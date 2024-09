Luna Rossa competitiva in tutte le condizioni Manovre e affidabilità i tarli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ancora pochi giorni di attesa in vista delle semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup., dopo aver chiuso il doppio round robin in seconda posizione (6 vittorie e 3 sconfitte), scoprirà il suo prossimo avversario venerdì 13 settembre alle ore 11.00. Il Team Prada Pirelli dovrà infatti attendere la decisione di Ineos Britannia (vincitrice della fase a gironi dopo il successo allo spareggio sul sodalizio italiano), che ha la possibilità di scegliere chi fronteggiare in semifinale tra le altre tre squadre qualificate per la fase a eliminazione diretta della Challenger Selection Series. In ogni caso gli uomini di Max Sirena sono consapevoli di avere una barcae di potersela giocare con chiunque.