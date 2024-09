L’obiettivo numero 1 del Manchester United per la prossima estate è stato RIVELATO come una stella da 68 milioni di sterline | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilha iniziato la sessione estiva di calciomercato leccandosi le ferite dopo il peggior risultato di sempre nell’era della Premier League. Gli uomini di Erik ten Hag sono arrancati fino all’ottavo posto in classifica con una differenza reti negativa, anche se la vittoria in finale di FA Cup contro i vicini delCity ha permesso loro di concludere la stagione in bellezza. Era necessaria una finestra di mercato molto movimentata e Sir Jim Ratcliffe e il suo team Ineos hanno consegnato cinque nuovi giocatori della prima squadra a un costo di quasi 200di. Le lacune in difesa, centrocampo e attacco sono state colmate con i cinque nuovi acquisti e nonostante la finestra estiva si sia chiusa solo quindici giorni fa, il club sarebbe già a buon punto con i piani per la finestra estiva del 2025.