La Vita in Diretta vs Pomeriggio 5 | chi ha vinto la sfida degli ascolti

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Per una settimana Myrta Merlino è andata in onda vedendosela con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini (qui i risultati), ma lunedì è tornato il re deltelevisivo, Alberto Matano. Lainieri è andata in onda ed è stata seguita da 1.759.000 spettatori, segnando il 21,4% di share. Ma com’è andata a5? Myrta Merlino e il suo programma su Canale 5 hanno interessato 1.165.000 spettatori pari al 15.3% nella prima parte e 1.122.000 spettatori pari al 13.9% nella seconda parte (i saluti a 1.143.000 e il 13%). Ancora una volta ladello share è stata vinta da Alberto Matano con Lain, ma la Merlino è comunque rimasta sopra il milione di spettatori fino alla fine. Le cose cambieranno nel corso della stagione o i risultati più o meno resteranno invariati? E’ un’ingiustizia, DICIAMOLO.