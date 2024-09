La nota più amara | addio a Fausto Pirito scrittore e musicista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Valdera (Pisa), 11 settembre 2024 – Una vita sulle strade della musica., giornalista e indomito viaggiatore,è morto lunedì all’età di 73 anni nella sua casa a Faro, nell’Algarve, in Portogallo, dove si trasferiva dal 2018 con la sua amata Laura. Una notizia che ha portato tanto dispiacere in Valdera, doveera arrivato alla fine degli anni ’60 con la famiglia. Calabrese di origine si era laureato in Giurisprudenza a Pisa, poi le esperienze da giornalista fino a diventare redattore di Tele Libera Livorno e vice-caporedattore del mensile Tutto Musica & Spettacolo. È stato anche direttore artistico del contest Rock Targato Italia, garante del festival Brescia Music Art e l’ideatore del “Tributo ad Augusto Daolio”, nel 2000 ha pubblicato il libro In viaggio con i Nomadi-7 anni on the road. “Poter vivere di musica è un sogno – diceva–.