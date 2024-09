Karate 1 – Serie A a Salisburgo l’ultima gara della stagione 2024 | oltre 150 Azzurri sul tatami

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arriva l'ultimo appuntamentodelazzurro del. Dal 13 al 15 settembre si svolgerà il1 –A die sulsaliranno150. E sono pronti a battagliare inper prendersi punti preziosi per il proprio Ranking di riferimento (WKF World Ranking). Il programma dettagliato – Fonte fijlkam.it venerdì – 9:00-22:00 – eliminatorie e finali kata individuale e kumite +68kgF e +84kgM sabato – 9:00-20:30 – eliminatorie e finali kata a squadre e kumite -50kgF, -55kgF, -60kgM e -67kgM domenica – 9:00-19:00 – eliminatorie e finali kumite -61kgF, -68kgF, -75kgM e -84kgM Per seguire i risultati in diretta clicca qui. (Foto Fijlkam/fijlkam.it)