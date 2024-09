Jaecoo 7 | Il nuovo SUV cinese arriva in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il7 è finalmente disponibile in, portando una ventata di novità nel segmento dei SUV. Questomodello, prodotto dallaChery, si distingue per la combinazione di tecnologie avanzate, design moderno e un prezzo competitivo. Con l’arrivo delmodello7, Chery mira a consolidare la sua presenza in Europa, proponendo un’auto capace di soddisfare le esigenze di tutti. Pensata per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare al comfort e allo stile.7, foto Ansa – VelvetMagCaratteristiche tecniche del7 Il7 è offerto in due principali allestimenti, che variano per dotazioni e optional. Il modello di base, disponibile a partire da 33.990 euro, è dotato di un motore turbo benzina da 1.6 litri, capace di erogare 197 cavalli.