Incredibile | il cappello di Indiana Jones venduto per 630 000 dollari

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) I cimeli legati al cinema posso avere estimatori disposti anche a spendere cifre folli e così è stato per ildiIl mondo del cinema e dei collezionisti è stato recentemente testimone di un evento straordinario che ha visto protagonista uno degli accessori più iconici della storia cinematografica: ildi. Questo pezzo unico, indossato da Harrison Ford nel celebre film “e il tempio maledetto”, ha raggiunto la cifra record di 630.000in un’asta a Los Angeles, organizzata dalla casa Propstore.-Ansa-Notizie.comIl fedora Borsalino, realizzato in feltro marrone e appositamente creato per il secondo capitolo della saga diretta da Steven Spielberg nel 1984, ha superato ogni aspettativa, raddoppiando quasi il prezzo di vendita rispetto a un altrodello stesso film messo all’asta nel 2021.