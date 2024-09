Incendio devasta fienile | decine di rotoballe in fumo salvi per miracolo i trattori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Rivolta d’Adda (Cremona) – Hanno lavorato una notte e un giorno prima per avere ragione delle fiamme e poi per mettere in sicurezza un capannone che era in preda al fuoco dalle 19 di lunedì. Arduo il lavoro dei vigili del fuoco di Crema, Treviglio e Gorgonzola, impegnati all’azienda agricola La Sasera, di proprietà di una famiglia di Pandino, situata lungo il tratto di Sp90 che collega il centro abitato di Rivolta d’Adda (via Giulio Cesare, nella fattispecie) con la Bergamina. In fiamme, la metà del capannone dove erano custoditi il fieno raccolto nei propri campi in questa stagione e numerosi bancali in legno. Circa 200 ledi fieno bruciate, altrettanti i bancali. Nell’altra metà del capannone erano custoditi alcuni, una botte per spargere liquame nei campi e attrezzature varie per la fienagione appartenenti a La Sasera.