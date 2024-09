Gli anni drammatici della guerra Mario Morandi e la crisi degli ideali | Siamo prossimi a una catastrofe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Facciosforzi per non lasciarmi travolgere dall’odio contro i tedeschi e perdere così ogni serenità di giudizio. Ma sono dei pazzi eimbecilli, quello che stanno facendo è letteralmente insensato. Come potremo reggere a questa marea di esecrazione che monta ovunque loro passano?". È, questo, unointerrogativi che(nato a Roma nel 1908), annota nel suo diario dal titolo "Dall’Albania alla Libreria" in cui, tra il 1939 e il 1944, scrive le deludenti esperienze professionali, lapolitica dista fascista, il rifiuto di aggregarsi alla Repubblica Sociale, glidi Roma città aperta. Una vita che si snoda tra l’orgoglio e la disillusione, sospesa tra i sogni imperiali dell’Albania del 1939 e la tragica realtà di una Roma occupata nel 1943.