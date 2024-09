Giampiero Di Paolo è il nuovo Ceo di Thales Alenia Space Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024), joint venture tra(67 per cento) e Leonardo (33 per cento), annuncia la nomina diDicomeDeputy Ceo e senior vice president. Diassume inoltre l’incarico di Ceo di, con effetto immediato, subentrando a Massimo Claudio Comparini. Di, laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma, ha una lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni satellitari, avendo ricoperto ruoli di rilievo nella divisione delle telecomunicazioni didal 2016 al 2019. In quegli anni, Diha giocato un ruolo chiave anche a livello internazionale, contribuendo al supporto dei team di ingegneria diGround Transportation Systems a Toronto, Canada. L'articoloDiè ilCeo diproviene da Ildenaro.it.