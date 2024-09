FP Cgil-Uil Fpl Benevento Villa Margherita | La misura è colma Azienda incontri i sindacati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa della FPe della Uil Fpl: “La, i vertici di “” (gruppo Kos) di contrada Piano Cappelle acontinuano a non rispondere agli inviti e alle sollecitazioni di queste OO. SS. In merito al cambio di turnazione per ‘rigidità turnistica h12’ con aumento dell’orario di servizio di un’ora senza né avvisare e né coinvolgere le organizzazioni sindacali scriventi. Sono tre i punti che sottoponiamo ai vertici di: 1) In virtù dell’aumento di servizio di un’ora, si CHIEDE di prevedere i buoni pasto per il personale e se questo non dovesse essere possibile CHIEDIAMO di tornare alla vecchia turnazione di 6 ore giornaliere.