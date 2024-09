FOTO Seduta a porte aperte all’Imbriani | Starita on fire Berra provato di nuovo centrale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi sono visti anche alladell’Imbriani gli strascichi positivi del 4-1 rifilato al Potenza domenica scorsa. Facce distese, squadra sul pezzo e tutti con la voglia di mettere in difficoltà mister Auteri quando sarà chiamato a scegliere gli undici da mandare in campo al “San Nicola” di Bari contro il Team Altamura. Tutti in gruppo e a pieno regime tranne Borello e Pinato oltre al lungodegente Nardi. Hanno disputato l’intero l’allenamento insieme agli altri anche Tosca e Meccariello che possono essere considerati disponibili per la prossima gara. Particolarmente ispirati, autore di un paio di gol di pregevole fattura e Carfora, che per due volte ha beffato Nunziante con conclusioni sul palo più lontano.