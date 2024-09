Export stabile al Nord aumenta al Centro e cala al Sud

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre 2024, rispetto al trimestre precedente, le esportazioni risultano pressochè stazionarie per il-ovest e il-est, in aumento per il(+1,1%) e in flessione per il Sud e Isole (-3,6%). Lo rileva l’Istat.Nel periodo gennaio-giugno 2024, la diminuzione su base annua dell’nazionale in valore (-1,1%) è sintesi di dinamiche territoriali differenziate: il-ovest (-3,5%), il(-2,3%) e il-est (-1,4%) registrano una flessione delle vendite all’estero, mentre si rileva una marcata crescita delle esportazioni per le Isole (+7,3%) e un aumento più contenuto per il Sud (+1,9%).