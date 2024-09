Daniela Circelli travolta e uccisa | svolta nelle indagini l’auto pirata ripresa dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024)sulla morte di, la donna che è statadomenica 10 settembre a Guidonia. La 39enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali di via Tiburtina, a Tivoli Terme, quando è stata investita. Il conducente del, una Golf, non si è fermato a prestare soccorso dandosi invece alla fuga. Poco prima dell’impatto, un’altra vettura era sfrecciata vicinissima alla vittima, ad alta velocità: per questo il sospetto degli inquirenti è che si sia trattato di una gara di automobili clandestina che, anziché prestare soccorso, si sono dirette ancora ad alta velocità verso Tivoli.