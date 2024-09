Coppa Davis 2024 oggi in tv | orari 11 settembre programma le partite di tutti i gironi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Seconda giornata della fase adell’attuale, il quale format è radicalmente cambiato dal 2019: quattro raggruppamenti, sedici squadre coinvolte di cui otto si qualificheranno alla fase finale di Malaga a novembre. Giornata in cui debutterà la squadra campione in carica, ossia l’Italia di Filippo Volandri. Non ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma i due posti da singolaristi saranno contesi da Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, mentre in doppio dovrebbero giocare Andrea Vavassori e Simone Bolelli. A Valencia esordirà la Spagna di Carlos Alcaraz contro la Repubblica Ceca, sfida tra Cile e Stati Uniti nel girone in Cina di Zhuhai che è rimasto ieri drammaticamente senza pubblico, mentre la Gran Bretagna troverà la Finlandia a Manchester. Seconda giornata della fase adiin quattro sedi differenti.