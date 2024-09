Ciclismo cambia l’Italia per gli Europei | Pasqualon infortunato Bennati chiama un sostituto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Danielesi è trovato costretto a fare un cambio di formazione in vista della prova in linea deglidi, in programma domenica 15 settembre nel Limburgo. Il CT della Nazionale Italiana ha infatti dovuto rinunciare ad Andrea, che è rimasto vittima di una caduta in allenamento lo scorso venerdì e che non è riuscito a recuperare. L’esperto corridore veneto della Bahrain Victorious sarà sostituito da Mirco Maestri, che avrà così modo di indossare la maglia azzurra in Belgio. Il 32enne reggiano del Team Polti Kometa affiancherà Simone Consonni, Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Jacopo Mosca, Matteo Trentin nella squadra che sarà capitanata da Jonathan Milan.