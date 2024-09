Area C e Autonomia differenziata | scontro aperto Regione-Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano – Dal micro al macro, dalle politiche per la mobilità nel centro di Milano alla delega di politiche alle Regioni. In sintesi: daC all’. Due campi sui quali ieri il presidente dellaLombardia, Attilio Fontana, e la sua maggioranza sono entrati a gamba tesa sul sindaco Giuseppe Sala e il. Per quanto riguarda la congestion charge che limita l’ingresso dei veicoli nel centro città, il Consiglio regionale ieri ha approvato una mozione di Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega al Pirellone, con la quale si “impegna la Giunta regionale a promuovere, nelle opportune sedi istituzionali, un’interlocuzione con ildi Milano finalizzata ad evitare l’ipotesi di pagamento per l’accesso inC durante i weekend e nei giorni festivi”.