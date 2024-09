Spalletti | Frattesi aiuta sempre e ha una qualità importante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024)al termine della seconda vittoria dell’Italia alla seconda giornata di UEFA Nations League contro l’Israele per 1-2, in conferenza stampa ha elogiato Davide. Il centrocampista dell’Inter è andato ancora in gol in Nazionale.– Lucianoin conferenza stampa ha elogiato così la prestazione del centrocampista dell’Inter: «anche quando non si vede dentro le azioni, però il volume che fa e le posizione che ricopre,nola squadra nell’essere in superiorità nelle zone della palla. Ha questadi inserimento, è stato anche sfortunato perché il portiere gli ha parato la palla dove si è inserito e ha calciato di sinistro. Lui è un calciatore importantissimo per noi».