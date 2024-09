Shailene Woodley sarà Janis Joplin nel biopic sull’iconica cantautrice | Lei da lassù ora sorride

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 10 settembre 2024)(Big Little Lies) produrrà e interpreterà unsu, grazie a un finanziamento di 2,5 milioni da parte della California Film Commission, che ha altresì stanziato un budget provvisorio di circa 10 milioni per 30 giorni di riprese programmate: sembra dunque finalmente realtà un progetto che negli anni ha visto tanti tentativi e altrettanti fallimenti; ad ora, infatti, non esistonodi finzione dedicati alla leggendaria cantante rock, morta nel 1970 e membro del famigerato ‘club dei 27’, composto da artisti famosi deceduti nel loro ventisettesimo anno di età (fra gli altri, ricordiamo Jim Morrison e Jimi Hendrix).