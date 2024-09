Reazione a catena in vena di regali | il sospetto sul gioco finale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) A sfidare le campionesse in carica di, le Volta Pagina da Reggio Emilia, sono state questa sera gli Intesa Vincenzi. Il team è composto da Alex, Greta e Sara, tre giovani piemontesi da Chivasso, provincia di Torino, che hanno preso il nome dal fatto che Alex ha per cognome proprio Vincenzi. A spuntarla all'Intesa vincente, però, sono state le Volta Pagina, che sono riuscite a centrare ben 14 parole, volando così all'Ultimacon ben 114.000 euro. Le campionesse, già reduci da una vincita di 68.000 euro, hanno dimezzato diverse volte nel corso del, facendo scendere il montepremi a 14.250 euro. L'Ultima parola dellaera INIZIO, la seguente iniziava con CA e finiva per A. Il terzo elemento che le Volta Pagina hanno comprato era NOTIFICA. Anna Laura, Antonella e Rosa per 7.125 euro hanno detto CAMPANELLA.